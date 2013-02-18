CINEMA 4D: Редизайн простого логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок250 просмотров

Необходимо сделать редизайн логотипа в CINEMA 4D.

Исходники имеются.

Писать в ICQ: 559980

13 лет назад
uppy
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

polok
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за понимание и профессиональный подход! Буду рад сотрудничеству с Вами в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

polok
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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