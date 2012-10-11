Небольшая модернизация 3D моделей на сайте http://polymereng.ru Сейчас они запускаются в режиме текстуры, а необходимо чтобы запускались в режиме схемы.
Визуализация ледового комплекса
Краткое описание проекта.
Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением.
Размер комплекса 60х40 метров.
Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе).
С одной стороны высота до 5 метров, с другой до 10 метров.
Соответственно с одной стороны будет два рабочих этажа, с другой три этажа.
Здание будет каркасное из металлоконструкций с покрытием из поликарбоната.
Здесь пример как выглядят сооружения из таких конструкций.
Это должно быть полупрозрачное здание.
http://www.vector-foiltec.com/ru/projects/type/sport.html
http://www.ondex.ru/index.phtml?id=47
Подробное описание.
1 этаж указан в схеме Пирогово 2.
На нем размещаются:
- сама ледовая площадка размер 26х56 метров,
- 4 раздевалки, размеры 60, 60, 45, 45 метров,
- судейская/тренерская 3х6 метров,
- хозяйственные помещения,
- зона холодильного и вентиляционного оборудования,
- место для ледозаливочной машины,
- скамейки для игроков, штрафников и секретариата,
- кафе и место для кухни,
- ресепшн на входе.
2 этаж
- над раздевалками зона трибун,
- над кафе, кухней и секретариатом зона фитнесса,
- над рабочими помещениями с холодильным и вентялиционным оборудованием зона офисных помещений – 3 кабинета.
3 этаж
- над трибунами коридор и с него проход в гостиничные комнаты
- размер комнат ориентировочно 3,5 на 6 метров,
- в комнате две кровати, тумбочка, стол, стулья, холодильник, телевизор, душевая с туалетом.
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