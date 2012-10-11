Визуализация ледового комплекса

Краткое описание проекта.

Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением.

Размер комплекса 60х40 метров.

Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе).

С одной стороны высота до 5 метров, с другой до 10 метров.

Соответственно с одной стороны будет два рабочих этажа, с другой три этажа.

Здание будет каркасное из металлоконструкций с покрытием из поликарбоната.

Здесь пример как выглядят сооружения из таких конструкций.

Это должно быть полупрозрачное здание.

http://www.vector-foiltec.com/ru/projects/type/sport.html

http://www.ondex.ru/index.phtml?id=47

Подробное описание.

1 этаж указан в схеме Пирогово 2.

На нем размещаются:

- сама ледовая площадка размер 26х56 метров,

- 4 раздевалки, размеры 60, 60, 45, 45 метров,

- судейская/тренерская 3х6 метров,

- хозяйственные помещения,

- зона холодильного и вентиляционного оборудования,

- место для ледозаливочной машины,

- скамейки для игроков, штрафников и секретариата,

- кафе и место для кухни,

- ресепшн на входе.

2 этаж

- над раздевалками зона трибун,

- над кафе, кухней и секретариатом зона фитнесса,

- над рабочими помещениями с холодильным и вентялиционным оборудованием зона офисных помещений – 3 кабинета.

3 этаж

- над трибунами коридор и с него проход в гостиничные комнаты

- размер комнат ориентировочно 3,5 на 6 метров,

- в комнате две кровати, тумбочка, стол, стулья, холодильник, телевизор, душевая с туалетом.