Визуализация ледового комплекса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки155 просмотров

Краткое описание проекта.

Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением.

Размер комплекса 60х40 метров.

Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе).

С одной стороны высота до 5 метров, с другой до 10 метров.

Соответственно с одной стороны будет два рабочих этажа, с другой три этажа.

Здание будет каркасное из металлоконструкций с покрытием из поликарбоната.

Здесь пример как выглядят сооружения из таких конструкций.

Это должно быть полупрозрачное здание.

http://www.vector-foiltec.com/ru/projects/type/sport.html

http://www.ondex.ru/index.phtml?id=47

Подробное описание.

1 этаж указан в схеме Пирогово 2.

На нем размещаются:

- сама ледовая площадка размер 26х56 метров,

- 4 раздевалки, размеры 60, 60, 45, 45 метров,

- судейская/тренерская 3х6 метров,

- хозяйственные помещения,

- зона холодильного и вентиляционного оборудования,

- место для ледозаливочной машины,

- скамейки для игроков, штрафников и секретариата,

- кафе и место для кухни,

- ресепшн на входе.

2 этаж

- над раздевалками зона трибун,

- над кафе, кухней и секретариатом зона фитнесса,

- над рабочими помещениями с холодильным и вентялиционным оборудованием зона офисных помещений – 3 кабинета.

3 этаж

- над трибунами коридор и с него проход в гостиничные комнаты

- размер комнат ориентировочно 3,5 на 6 метров,

- в комнате две кровати, тумбочка, стол, стулья, холодильник, телевизор, душевая с туалетом.

13 лет назад
chegevera
Вера 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Павел отличный исполнитель! Очень талантливый и ответственный. Выполнил большой объем работы за довольно короткий срок. Что немаловажно, с пониманием относился к возникающим в процессе работы изменениям, которые не входили в первоначальное техническое задание. Будем рады и дальше работать с Павлом!
Весьма был доволен работой с Верой - безпроблемная оплата (включая поправки по проекту, что очень порадовало), гибкие сроки, приятное общение, и что немаловажно - интересные проекты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • 3D-моделирование

    Моделирование, текстурирование и анимация качественных низкополигонных моделей. их экспорт в формат egg, библиотеки для 3d max или May будут предоставлены. Заказов будет не много, но постоянно. От вас хочу увидеть ...

    3ds Max
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фундамент

    $50

    Необходимо нарисовать с нуля картинку мелокозаглубленного фундамента. Основная задача - СДЕЛАТЬ НЕПОХОЖУЮ КАРТИНКУ но с тем же смыслом! - изменить угол обзора - сделать противоположным - высота бетона 500 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визуализация домашнего SPA

    Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать анимацию модели

    $250

    Необходимо сделать анимации вот этой модели: превью - http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm?ID=561576 исходники - https://www.dropbox.com/s/32wte6iabhsfgeb/Beholder.zip 1. Движение вперед (MoveFwd) - монстр движется примерно как это делают медузы (т.е. отталкивается щупальцами от ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-визуализация экстерьеров

    Требуется сделать несколько 3d визуализаций экстерьеров. Необходимо качество как на картинке. Объекты подобные. Интересует порядок цен, и сроки.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-модель воина для unity3d

    Здравствуйте, Нужно создать воина-партизана в 3d (примерно такого http://small-games.info/s/l/p/Partizan_2.jpeg) для программы unity3d. Скриншоты отдельно вышлю. Модель должна быть готова для анимации. Сколько будет стоить и какие ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать 3D-модель ручки (для посуды) согласно фото

    Есть фотографии ручки (кухонной антипригарной посуды) в нескольких ракурсах. Необходимо воссоздать ее в 3D-максе, цвета/форма - все как на фотографии. На согласование подойдут джпеги-превью с вашими вотермарками/любой защитой, после утверждения и оплаты с моей стороны, ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 3D дизайнер-архитектор в Харькове

    Требуется дизайнер-архитектор для 3D проектирования выставочных стендов в Харькове. Опыт в подобных проектах обязателен. Свои контакты, стоимость работы и портфолио присылайте на e-mail: [email protected]

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад