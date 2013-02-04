uppy

Бруни Александр uppy

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
WEB и Видео-проекты - Режиссура мультимедиа

Всем привет! Меня зовут Александр Бруни (Alex Bruni), я молодой режиссер и web-разработчик.

Занимаюсь компьютерным дизайном и разработкой высокотехнологичных сайтов.

Владею несколькими сетевыми партнерскими программами, в которых любой человек может зарегистрироваться и начать зарабатывать.

Принимаю заказы на разработку web-сайтов, платных сервисов, дизайна, видео-рекламы.

Если вам нужен серьезный web-сервис, обращайтесь!

Ну а кто может быть лучше Дизайнера+Web разработчика в одном лице?

Проекты от $2000 делаю с проверенной командой.

Все заказы принимаю только на email.

В соц сетях не работаю. Если вы встретите Александра Бруни на другом сайте - знайте это мошенники!

Имею Webmoney аттестат продавца

Business level: > 1800

Работаю за гонорар.

Автоматические кредиты WebMoney 0.4% (с перерасчетом за досрочное погошение): http://bit.ly/tFSzav

HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 14 дней
нет рейтинга
Показать все услуги