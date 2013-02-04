WEB и Видео-проекты - Режиссура мультимедиа

Всем привет! Меня зовут Александр Бруни (Alex Bruni), я молодой режиссер и web-разработчик.

Занимаюсь компьютерным дизайном и разработкой высокотехнологичных сайтов.

Владею несколькими сетевыми партнерскими программами, в которых любой человек может зарегистрироваться и начать зарабатывать.

Принимаю заказы на разработку web-сайтов, платных сервисов, дизайна, видео-рекламы.

Если вам нужен серьезный web-сервис, обращайтесь!

Ну а кто может быть лучше Дизайнера+Web разработчика в одном лице?

Проекты от $2000 делаю с проверенной командой.

Все заказы принимаю только на email.

В соц сетях не работаю. Если вы встретите Александра Бруни на другом сайте - знайте это мошенники!

Имею Webmoney аттестат продавца

Business level: > 1800

Работаю за гонорар.

Автоматические кредиты WebMoney 0.4% (с перерасчетом за досрочное погошение): http://bit.ly/tFSzav