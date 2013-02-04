Всем привет! Меня зовут Александр Бруни (Alex Bruni), я молодой режиссер и web-разработчик.
Занимаюсь компьютерным дизайном и разработкой высокотехнологичных сайтов.
Владею несколькими сетевыми партнерскими программами, в которых любой человек может зарегистрироваться и начать зарабатывать.
Принимаю заказы на разработку web-сайтов, платных сервисов, дизайна, видео-рекламы.
Если вам нужен серьезный web-сервис, обращайтесь!
Ну а кто может быть лучше Дизайнера+Web разработчика в одном лице?
Проекты от $2000 делаю с проверенной командой.
Все заказы принимаю только на email.
В соц сетях не работаю. Если вы встретите Александра Бруни на другом сайте - знайте это мошенники!
Имею Webmoney аттестат продавца
Business level: > 1800
Работаю за гонорар.
Автоматические кредиты WebMoney 0.4% (с перерасчетом за досрочное погошение): http://bit.ly/tFSzav