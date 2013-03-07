Озвучить названия песен для интернет телеканала

$50
ОзвучиваниеЗавершен5 заявок193 просмотра
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Мужской голос!

Необходимо озвучить названия 20 песен для интернет телеканала.

Пример:

1. Pitbull и TJR - Dont Stop the Party

2. Will.i.am и Britney Spears - Scream & Shout

3. Macklemore - Thrift Shop

... и так 20 шт.

Мои контакты для связи:

Скайп: AlexBruniProd

Email: [email protected]

ICQ: 559980

11 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$20
2 дня
Озвучили другой текст. Как всегда супер!
Отличный заказчик! Вежливое, приятное общение, профессиональный подход, мгновенная оплата. Быстро и легко сработались.