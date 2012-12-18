Озвучить Дракона

Озвучить видео-презентацию на 2 минуты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
у нас есть вот такие видео сцены – https://www.dropbox.com/sh/teiup3thnxki5pk/S6zCl5VWcB
необходимо озвучить сцены(его движения, взмахивания крыльев, шерохи полета вверх вниз-справо-влево и т.д. ).
просьба указать стоимость и сроки озвучки + прислать пример озвучк.
Детали:
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голос Дракона может быть
http://www.youtube.com/watch?v=5t_mudFGgUA
http://www.youtube.com/watch?v=XDNGex-05xI&playnext=1&list=PLiejIKzm-zF-llTPOfgc8FGcya9gEJN0n&feature=results_main
По звукам
0. Фоновый звук взмаха крыльев (должен быть синхронизирован со взмахами на анимации) – для всех анимаций. Отдельных клип, который будет играться в повторе в фоне.
1. Полет вверх – дракон должен говорить что-то типа "Ууууум". Когда маневр окончен и он как-бы приземляется, то должен говорить "Хооп"
2. и 3. То же самое что и в 1. (просто синхронизировать по времени с анимацией)
4. При попадании издает звук типа "Ауууч" (ему больно от тычка в живот). Когда потирает живот и машет головой должен говорить что-то типа "Ооохх"
5. В этой анимации два отдельных трека. 1й – звук пламени, которое изрыгается изо рта. 2й – дракон должен немного рычать.
6. Поворот налево-направо со звуком типа "Хм" (т.е. посмотрел что там справа сказал Хм, посмотрел налево и тоже хмыкнул). Когда дракон машет рукой должен говорить "Эгггееей" (только произношение должно быть больше английское).
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