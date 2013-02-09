Нужно озвучить сообщение для АТС

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка186 просмотров
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Нужны 3 коротки реплики озвученные женским голосом. Требуется предоставить готовые обработанные записи в формате mp3

Оплачиваю Яндекс деньгами.

11 лет назад
grin-baks
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$15
1 день
Послушав портфолио Ирины не осталось сомнений в её профессионализме. Заказ выполнила быстро и на присущем ей высочайшем уровне.
Большое спасибо, за приглашение в проект! Было очень приятно для Вас работать. Рекомендую всем фрилансерам внимательного и вежливого заказчика!