Нужно озвучить сообщение для АТС

Стандартное: "Вы позвонили в..., дождитесь ответа специалиста" Женским голосом. Цену просьба в тексте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 3 коротки реплики озвученные женским голосом. Требуется предоставить готовые обработанные записи в формате mp3
Оплачиваю Яндекс деньгами.
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