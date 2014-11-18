Запись аудиоролика

ОзвучиваниеЗавершен4 заявки200 просмотров
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Всем добрый день!

Требуется записать голосовой аудиоролик для рекламы в ТЦ длительностью 30 секунд. Текст, который необходимо прочитать - пришлю в личку. Музыкальное сопровождение не требуется. Голос желательно женский с хорошей дикцией. По срокам - не 3-4 дней. Указывайте, пожалуйста, желаемую стоимость работы. Наличие примерных работ - обязательно.

11 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex722010
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$13
1 день
Отличное исполнение заказа! Всем рекомендую
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