Озвучивание (требуется носитель казахского языка)

ОзвучиваниеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Требуется диктор (носитель казахского языка) для озвучивания небольших роликов.

Просим уточнить стоимость работ (30 секунд записи).

11 лет назад
tranexpress
Надежда 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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