Озвучивание (требуется носитель казахского языка)

Нужно создать 2 записи с помощью телефона, на котором стоит программа для записи разговоров. 1. девушка звонит мужчине(желательно незнкомому), говорит текст: -Здравствуйте, хочу сказать что вы очень классный, спасибо Вам за это. Если спросит, кто это, надо ...