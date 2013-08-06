Упал сервер. Чистая установка Дебиан + Панель Веста. Проработал 3 дня после установки. Нужно поднять выяснить в чём причина и устранить. В настройках никто не ковырялся так что хз в чём может быть дело вообще. ...
- Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $165
Нужно создать дизайн в (.psd) и после утверждения сделать вёрстку сайта. Структура сайта здесь https://app.moqups.com/[email protected]/bllayK3Wcd/view/page/aa9df7b72 Оплата либо поэтапно. Утвердили дизайн - оплатил. Утвердили конечный результат - оплатил оставшуюся часть. Либо безопасная ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
На сайте стоит калькулятор. Нужно его стилями уменьшить по ширине примерно на 25% а так же изменить код скрипта таким образом, чтобы после заполнения формы данные отправлялись на почту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется плагин автоскрытие товара с витрины. Подробно со скриншотами https://yadi.sk/d/F2w9tllrgnVxA 1. Для некоторых типов товаров нужно реализовать автоскрытие товаров с витрины при достижении нулевого остатка. (если сумма на всех ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ со скриншотами https://yadi.sk/d/YZYsF7FhggvxJ 1. Упорядочивание вариаций внутри товара по полю наименование вариации. В настройках должен быть список всех уникальных названий вариаций. Должна быть возможность перетаскивать вариации тем самым меняя ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется реализовать изменения в фильтрации либо плагином либо доработками ядра. Если будет затронуто ядро то потребуется полная документация в каком файле какие изменения были сделаны. Доработку можете производить на своей установке, либо предоставлю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте http://ozboro.ru/ реализована адаптивная вёрстка. Для мобильной версии, для планшетов и обычная версия. Требуется исправить несколько ошибок. Некоторые ошибки появляется только в определённой версии некоторые актуальны для любой ширины экрана. (в файле ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть файл эксель. В нём 3 колонки. Старое название, ссылка на товар, новое название. Ваша задача перейти по ссылке, посмотреть на вещь (одежда) и придумать короткое подходящее название. А в конце название ...Копирайтинг7 исполнителейЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение ...Закрыт12 лет назад
- $450
Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение ...Закрыт12 лет назад
- $301
Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение приходных накладных. 5. Доработать ...Закрыт12 лет назад
Нужны 3 коротки реплики озвученные женским голосом. Требуется предоставить готовые обработанные записи в формате mp3 Оплачиваю Яндекс деньгами.Озвучивание1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен банер 240*400 под требования яндекса. http://advertising.yandex.ru/requirement/media/banner.xml Хотел бы чтобы 3 картинки менялись ну и там появлялись надписи. Не знаю возможно ли это запихнуть в гиф в установленные размеры, возможно потребуется flvБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется немного доработать уже имеющуюся функцию в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги или на карту банка. (предоплату не ...Завершен12 лет назад
- $10
НА VPS поставил ispmanager. ОС Дебиан. Проблема в том что с сайтов не отправляются письма и нужно это исправить..Хостинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется доработка уже имеющейся функции в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги. (предоплату не вношу, но ...Завершен13 лет назад
- $30
Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...Закрыт13 лет назад
- $40
Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий. Имеется полное техзадание, скачать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужен пакет в соответствии с дизайном сайта Формат пакета 40*50. При разработке пакета прошу учитывать что максимальная ширина нанесения меньше ширины пакета. Отступ по краям примерно 3-4 см. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужен красивый банyер ведущий на сайт кальянов Размер 700*140 пикселов. Ориентация - горизонтально. Хотелось бы чтобы баннер был динамическим (на флеше) но не слишком активным. (Заметным но не надоедливым) ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад