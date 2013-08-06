grin-baks

Павел grin-baks

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Поднять сервер.

    Упал сервер. Чистая установка Дебиан + Панель Веста. Проработал 3 дня после установки. Нужно поднять выяснить в чём причина и устранить. В настройках никто не ковырялся так что хз в чём может быть дело вообще. ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн+вёрстка лендинга.

    $165

    Нужно создать дизайн в (.psd) и после утверждения сделать вёрстку сайта. Структура сайта здесь https://app.moqups.com/[email protected]/bllayK3Wcd/view/page/aa9df7b72 Оплата либо поэтапно. Утвердили дизайн - оплатил. Утвердили конечный результат - оплатил оставшуюся часть. Либо безопасная ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить калькулятор

    $15

    На сайте стоит калькулятор. Нужно его стилями уменьшить по ширине примерно на 25% а так же изменить код скрипта таким образом, чтобы после заполнения формы данные отправлялись на почту.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин для Шоп скрипт 5

    $60

    Требуется плагин автоскрытие товара с витрины. Подробно со скриншотами https://yadi.sk/d/F2w9tllrgnVxA 1. Для некоторых типов товаров нужно реализовать автоскрытие товаров с витрины при достижении нулевого остатка. (если сумма на всех ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать два плагина для движка Shop-Script 6

    ТЗ со скриншотами https://yadi.sk/d/YZYsF7FhggvxJ 1. Упорядочивание вариаций внутри товара по полю наименование вариации. В настройках должен быть список всех уникальных названий вариаций. Должна быть возможность перетаскивать вариации тем самым меняя ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка фильтрации в движке shop-script 5

    $50

    Требуется реализовать изменения в фильтрации либо плагином либо доработками ядра. Если будет затронуто ядро то потребуется полная документация в каком файле какие изменения были сделаны. Доработку можете производить на своей установке, либо предоставлю ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить несколько ошибок в вёрстке

    На сайте http://ozboro.ru/ реализована адаптивная вёрстка. Для мобильной версии, для планшетов и обычная версия. Требуется исправить несколько ошибок. Некоторые ошибки появляется только в определённой версии некоторые актуальны для любой ширины экрана. (в файле ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переименовать товары для сайта

    Есть файл эксель. В нём 3 колонки. Старое название, ссылка на товар, новое название. Ваша задача перейти по ссылке, посмотреть на вещь (одежда) и придумать короткое подходящее название. А в конце название ...

    Копирайтинг7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагины для SS5

    $500

    Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кастомизация движка SS5

    $450

    Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кастомизация движка SS5

    $301

    Требуется кастомизация движка SS5 по средством создания дополнительных модулей. Кратко о задачах: 1. Система отложенных товаров 2. Умная отмена заказов 3. Анализ наличия при заказе 4. Построение приходных накладных. 5. Доработать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен баннер под требования яндекса

    Нужен банер 240*400 под требования яндекса. http://advertising.yandex.ru/requirement/media/banner.xml Хотел бы чтобы 3 картинки менялись ну и там появлялись надписи. Не знаю возможно ли это запихнуть в гиф в установленные размеры, возможно потребуется flv

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание YML файла на основании данных базы mysql

    $100

    Требуется немного доработать уже имеющуюся функцию в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги или на карту банка. (предоплату не ...

    MySQLWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка функции PHP

    $30

    Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен парсер сайта

    $40

    Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий. Имеется полное техзадание, скачать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка и создание макета для ПВД пакета

    $15

    Нужен пакет в соответствии с дизайном сайта Формат пакета 40*50. При разработке пакета прошу учитывать что максимальная ширина нанесения меньше ширины пакета. Отступ по краям примерно 3-4 см. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен красивый баннер

    $15

    Нужен красивый банyер ведущий на сайт кальянов Размер 700*140 пикселов. Ориентация - горизонтально. Хотелось бы чтобы баннер был динамическим (на флеше) но не слишком активным. (Заметным но не надоедливым) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Исправить несколько ошибок в вёрстке
Всегда на связи, легко нашли общий язык, обговорили все нюансы, в итоге получили хороший результат. Спасибо за заказ!
Антон настоящий профессионал своего дела к тому честный и пунктуальный, что в наше время явление не частое. В его лексиконе нет слова невозможно, просто волшебник своего дела. Вёрстка сделана с соблюдением самых педантичных требований и точно в срок. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
mekmek
32 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Переименовать товары для сайта
Довольна работой с Павлом. Задание было написано четко и понятно. Заказчик всегда на связи и отвечал на вопросы, возникающие в процессе. Оплата была произведена сразу после сдачи работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству
Всё сделано вовремя и правильно. Рекомендую.
Ответный отзыв
dina256-565
Дина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переименовать товары для сайта
+
Всё сделано в правильно и в срок.
Ответный отзыв
irina_grigoryan
Ирина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переименовать товары для сайта
Хороший и понимающий заказчик. Приятный в общении. Всегда на связи. Оплата моментальная.
Всё сделано во время и правильно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Natalinik7
Наталя 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов
$4
10 баллов
11 лет назад
Переименовать товары для сайта
Четкое тз, понятная задача, всегда на связи и моментальная оплата. Извините за ту задержку, мне было приятно с Вами работать. Рекомендую, ответственный и честный заказчик.
Всё сделано вовремя и правильно. Рекомендую.
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