irina_grigoryan

Ирина irina_grigoryan

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Люблю свою работу!

Отзывы заказчиков

oleg10149
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Поиск и заливка фотографий1
Opencart
Работа была выполнена, как договаривались
Отличный заказчик. Понятная задача, оперативные ответы на возникающие вопросы, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
vitaliy30
Виталий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Скачать фото с сайтов
Работы была выполнена в срок, все согласно заданию, рекомендую.
Была четко поставлена задача. Оплата пришла в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
grin-baks
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переименовать товары для сайта
Всё сделано во время и правильно. Рекомендую.
Хороший и понимающий заказчик. Приятный в общении. Всегда на связи. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
vadim_berdyansk
Вадим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Контент-менеджер
MODX
Очень ответственный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень ответственный заказчик. Поставленная задача сопровождалась доступным и понятным техническим заданием. Если вдруг возникали какие-то вопросы, заказчик всегда был на связи и спокойно объяснял что к чему. Оплата пришла в срок и удобным для меня способом. Кроме этого всегда чувствовалось уважительное отношение к моему труду, что очень редко сейчас встречается. Рекомендую всем сотрудничать с данным заказчиком.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
$2/час
от $7от 1 дня
#135
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#666