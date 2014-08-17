Очень ответственный заказчик. Поставленная задача сопровождалась доступным и понятным техническим заданием. Если вдруг возникали какие-то вопросы, заказчик всегда был на связи и спокойно объяснял что к чему. Оплата пришла в срок и удобным для меня способом. Кроме этого всегда чувствовалось уважительное отношение к моему труду, что очень редко сейчас встречается. Рекомендую всем сотрудничать с данным заказчиком.