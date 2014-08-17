Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Работа была выполнена, как договаривались
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятная задача, оперативные ответы на возникающие вопросы, быстрая оплата. Рекомендую!
$1
10 баллов
11 лет назад
Работы была выполнена в срок, все согласно заданию, рекомендую.
Ответный отзыв
Была четко поставлена задача. Оплата пришла в срок. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Всё сделано во время и правильно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший и понимающий заказчик. Приятный в общении. Всегда на связи. Оплата моментальная.
$200
10 баллов
11 лет назад
MODX
Очень ответственный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик. Поставленная задача сопровождалась доступным и понятным техническим заданием. Если вдруг возникали какие-то вопросы, заказчик всегда был на связи и спокойно объяснял что к чему. Оплата пришла в срок и удобным для меня способом. Кроме этого всегда чувствовалось уважительное отношение к моему труду, что очень редко сейчас встречается. Рекомендую всем сотрудничать с данным заказчиком.
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4 отзыва
$2/час
от $7от 1 дня
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нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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