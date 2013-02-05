Требуется секретарь

Необходимо воссоздать разговор по написанному тексту. Текст напишу я сам. Разговор мужчины и 2-х женщин. Разговор мужчины я запишу сам. Вообщем мне нужно воссоздать диалог (ссору) записанный на диктофон в роли меня и ещё 2-х ...