Требуется секретарь

Требуется диктор (носитель казахского языка) для озвучивания небольших роликов. Просим уточнить стоимость работ (30 секунд записи).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Удаленный секретарь. Ответы на телефонные звонки на нашем комутаторе.
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