Краткое описание проекта. Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением. Размер комплекса 60х40 метров. Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе). С одной стороны высота до 5 метров, с другой ...
Моделирование и визуализация лестниц
Приветствую!
Требуется делать лестницы. Пока не часто, время от времени.
У шефа стало больше заказов и я начал не успевать.
Пишу все это по поручению шефа.
Делать нужно приблизительно такое как на скрепках.
По чертежам и фото элемнтов, помещения - моделить и рендерить.
Все просто)
Более подробно читайте файл "Описание.txt" в архиве "TZ.RAR" на скрепке.
Или по ссылке
narod.ru/disk/61394166001.77fd988edd2a7b44d0a42ba7232dfe03/TZ.RAR.html
Пишите Ваши цены, здесь в теме.
Или на почту [email protected]
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