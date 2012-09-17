Моделирование и визуализация лестниц

Приветствую!

Требуется делать лестницы. Пока не часто, время от времени.

У шефа стало больше заказов и я начал не успевать.

Пишу все это по поручению шефа.

Делать нужно приблизительно такое как на скрепках.

По чертежам и фото элемнтов, помещения - моделить и рендерить.

Все просто)

Более подробно читайте файл "Описание.txt" в архиве "TZ.RAR" на скрепке.

Или по ссылке

narod.ru/disk/61394166001.77fd988edd2a7b44d0a42ba7232dfe03/TZ.RAR.html

Пишите Ваши цены, здесь в теме.

Или на почту [email protected]