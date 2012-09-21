Нужно сделать грубо говоря мультфильм на музыкальную композицию . Длительность примерно 5 минут.
Создание видео-курса
Требуется профи пользователь любой из программ:
3Ds Max
ArchiCAD
Компас 3D
SolidWorks
Для создания видео-курса. Пример: http://graph-master.ru/product/pay/101/
Напишите ваш skype и время, когда будете в сети.
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