Создание двух машинок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок152 просмотра

Небольшой проект, не требующий глобального опыта. Нужно сделать две машинки, как референс - см. приложение.

Суть - простые, схематичные. UV должен быть, текстура - диффуз, просто залитый одним цветом. Тип машинок: джип и седан. Важно чтобы машинки (все три, учитывая машинку из рефренса) - визуально друг от друга отличались, чтобы сразу было понятно "кто есть кто".

Машинки должны быть заскинены с такими костями (тело - на рут, колеса - на кости

NB! Модельки игровые, полигонаж до 4 тыс. трисов!

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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