Краткое описание проекта. Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением. Размер комплекса 60х40 метров. Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе). С одной стороны высота до 5 метров, с другой ...
Создание двух машинок
Небольшой проект, не требующий глобального опыта. Нужно сделать две машинки, как референс - см. приложение.
Суть - простые, схематичные. UV должен быть, текстура - диффуз, просто залитый одним цветом. Тип машинок: джип и седан. Важно чтобы машинки (все три, учитывая машинку из рефренса) - визуально друг от друга отличались, чтобы сразу было понятно "кто есть кто".
Машинки должны быть заскинены с такими костями (тело - на рут, колеса - на кости
NB! Модельки игровые, полигонаж до 4 тыс. трисов!
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