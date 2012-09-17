Небольшой проект, не требующий глобального опыта. Нужно сделать две машинки, как референс - см. приложение. Суть - простые, схематичные. UV должен быть, текстура - диффуз, просто залитый одним цветом. Тип машинок: джип ...
Перерисовка картинок
Добрый день!
Необходимо перерисовать картинки с сайта: http://bip-group.ru (Примерное количество - около 10).
Укажите вашу стоимость одной картинки.
Работу предлагаю организовать в таком ключе:
1. Вы указываете стоимость перерисовки одной картинки.
2. Я указываю вам какие конкретно картинки необходимо нарисовать и их количество соответственно.
3. Еще раз обговариваем цену.
4. Далее вы рисуете, показываете мне (можете по одной, можете все вместе).
5. Если будут неточности, я вам укажу (по одной итерации - переделки) на картинку. Если замечаний не будет, в течение 24 часов произвожу оплату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу ...3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Требуется делать лестницы. Пока не часто, время от времени. У шефа стало больше заказов и я начал не успевать. Пишу все это по поручению шефа. Делать нужно приблизительно ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать вращающийся 3D логотип. Прозрачный GIF Размер 70х70px Делать по аналогии с представленным (файл приложенный к проекту) , такой же блеск и скорость вращения. Сроки и стоимость присылайте ...3D-графика10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать иконку 3d. Образец приложен. Сайт для которого делается покажу после выбора исполнителя. Размер иконки 200х200. Нужна в очень хорошем качестве. Будет установлена на сайт в фотобиблиотеке, нажав ее клиент будет просматривать 3d картинку. ...3D-графика3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо визуализировать существующие проекты домов порядком 15 штук3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать картинки 3д,для 2х комнатной и однокомнатной квартиры.Нужно для сайта.Определенного дизайна нетЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Необходимо для сайта сделать визуализации памятников по фоткам3D-графика11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать редизайн логотипа в CINEMA 4D. Исходники имеются. Писать в ICQ: 559980Завершен13 лет назад
Запонка несложная — лицевая часть — круглая пластинка с выпуклым логотипом. Над ней, металлическими линиями выступает логотип, промежутки залиты эмалью. Во вложении пример ранее выполненной работы - логотип и 3D макет, подобный по сложности. ...Закрыт13 лет назад