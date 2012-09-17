Перерисовка картинок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок264 просмотра

Добрый день!

Необходимо перерисовать картинки с сайта: http://bip-group.ru (Примерное количество - около 10).

Укажите вашу стоимость одной картинки.

Работу предлагаю организовать в таком ключе:

1. Вы указываете стоимость перерисовки одной картинки.

2. Я указываю вам какие конкретно картинки необходимо нарисовать и их количество соответственно.

3. Еще раз обговариваем цену.

4. Далее вы рисуете, показываете мне (можете по одной, можете все вместе).

5. Если будут неточности, я вам укажу (по одной итерации - переделки) на картинку. Если замечаний не будет, в течение 24 часов произвожу оплату.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Patarach
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
2 дня
Проект завален. Из 33 картинок нарисовал чуть больше 10 и пропал. Два раза на почту присылал чужие заказы, но на мои письма и на этот сайт и на почту я получал лишь игнор.

Заявки фрилансеров

Patarach
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание двух машинок

    Небольшой проект, не требующий глобального опыта. Нужно сделать две машинки, как референс - см. приложение. Суть - простые, схематичные. UV должен быть, текстура - диффуз, просто залитый одним цветом. Тип машинок: джип ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать в swf 3d-визуализацию кухонь

    Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Моделирование и визуализация лестниц

    Приветствую! Требуется делать лестницы. Пока не часто, время от времени. У шефа стало больше заказов и я начал не успевать. Пишу все это по поручению шефа. Делать нужно приблизительно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-логотип

    Нужно сделать вращающийся 3D логотип. Прозрачный GIF Размер 70х70px Делать по аналогии с представленным (файл приложенный к проекту) , такой же блеск и скорость вращения. Сроки и стоимость присылайте ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать иконку 3d.

    $50

    Необходимо нарисовать иконку 3d. Образец приложен. Сайт для которого делается покажу после выбора исполнителя. Размер иконки 200х200. Нужна в очень хорошем качестве. Будет установлена на сайт в фотобиблиотеке, нажав ее клиент будет просматривать 3d картинку. ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-проект квартиры

    Нужно сделать картинки 3д,для 2х комнатной и однокомнатной квартиры.Нужно для сайта.Определенного дизайна нет

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-макет запонки с логотипом

    Запонка несложная — лицевая часть — круглая пластинка с выпуклым логотипом. Над ней, металлическими линиями выступает логотип, промежутки залиты эмалью. Во вложении пример ранее выполненной работы - логотип и 3D макет, подобный по сложности. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад