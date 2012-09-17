Перерисовка картинок

Добрый день!

Необходимо перерисовать картинки с сайта: http://bip-group.ru (Примерное количество - около 10).

Укажите вашу стоимость одной картинки.

Работу предлагаю организовать в таком ключе:

1. Вы указываете стоимость перерисовки одной картинки.

2. Я указываю вам какие конкретно картинки необходимо нарисовать и их количество соответственно.

3. Еще раз обговариваем цену.

4. Далее вы рисуете, показываете мне (можете по одной, можете все вместе).

5. Если будут неточности, я вам укажу (по одной итерации - переделки) на картинку. Если замечаний не будет, в течение 24 часов произвожу оплату.