Данный фрилансер вызвался осуществлять наш заказ, однако, не выполнив и 1/5 от общего объема работ, пропал. Все попытки выйти с данным человеком на связь оказались бесплодны: на мои многочисленные звонки он так и не ответил. И даже не перезвонил. Хотя во время последнего нашего с ним разговора он обещал прислать результаты своей работы мне на электронную почту. На связь так и не вышел, попросту просив меня, как клиента. Никому не советую связываться с данной сомнительной личностью.