Портфолио
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
11 лет назад
Данный фрилансер вызвался осуществлять наш заказ, однако, не выполнив и 1/5 от общего объема работ, пропал. Все попытки выйти с данным человеком на связь оказались бесплодны: на мои многочисленные звонки он так и не ответил. И даже не перезвонил. Хотя во время последнего нашего с ним разговора он обещал прислать результаты своей работы мне на электронную почту. На связь так и не вышел, попросту просив меня, как клиента. Никому не советую связываться с данной сомнительной личностью.
$120
0 баллов
11 лет назад
Проект завален. Из 33 картинок нарисовал чуть больше 10 и пропал. Два раза на почту присылал чужие заказы, но на мои письма и на этот сайт и на почту я получал лишь игнор.
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#700
3D-графика
2 отзыва(-2)
от $5
от 1 дня
#924
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2485