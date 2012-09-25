Низкополигональная 3D-модель легкового автомобиля

Здравствуйте,

Требуется создать с нуля низкополигональную 3D модель VW Golf 2006 максимально похожую на

модель

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c0052cd9620d4bdabda72093f9b5aa73&prevstart=0

Но с числом полигонов около 5000-8000.

Низкополигональность требуется для того, чтобы программный рендерер мог отрисовывать сцены с моделью на компьютерах с интегрированной видеокартой в реальном времени.

Поверхности машины — без текстур. Крашеная часть машины одного цвета сплошного цвета - например красная. Это важно, так как модель будет программно перекрашиваться. Цвет покрышек, дворников - черный.

Требуется создать текстуры только для фар, шильдиков.

Номерной знак не требуется.

Стекло должно быть полупрозрачным, прозрачность 30% и без отражений и прочего.

Особая детализация внутри машины не требуется — нужно лишь обозначить что есть сидения, руль, приборная панель.

Исходный формат — Collada (.Dae)

Конечный формат — Collada (.DAE)

Требуется полная лицензионная чистота (не использовать чужие работы) и передача исключительных прав.