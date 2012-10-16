3D-модель автомобиля. Персонально для SLOM.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки177 просмотров

Требуется создать 3D модель Nissan Murano максимально похожую на

модель http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=5edaef36af2826762bf75f4335c3829b&prevstart=0

уменьшив в 5-10 раз число полигонов.

Исходный формат - Collada (.Dae)

Конечный формат - Collada (.DAE)

Поверхности машины - без текстур.

Требуется создать текстуры только для фар, шильдиков.

Номерной знак не требуется.

Особая детализация внутри машины не требуется - нужно лишь обозначить что есть сидения, руль, приборная панель.

13 лет назад
shumm
Макс 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Евгений, в срок создал требуемую модель автомобиля. Доработал под уточненные требования. Передал модели в требуемых форматах и подписал необходимые бумаги. Рекомендую как очень хорошего 3D моделлера.
Максим показал себя, как честный и пунктуальный заказчик. предоставил четкое т.з., оплатил аванс, внес минимум правок, и без задержек расплатился в срок в полном объеме! было приятно работать!

Заявки фрилансеров

SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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