Стойка для девайсов

требуется нарисовать дизайн-макет и придумать конструктив разборной стойки для медицинских девайсов.

Назначение стойки:демонстрация работы эндоскопов.

Суть: на тумбу-основание крепится муляж человеческого тела с внутренними органами, внутри самой тумбы размещается прибор УЗИ, от него на столешницу выводятся 6 трубок для эндоскопов-насадок.

От столешницы эти трубки идут в муляжи органов.

Рядом с манекеном размещаются 2 монитора, которые отображают изображение с камер эндоскопов.

Габариты стойки: 60х60х90 см столешница, 85 см - высота манекена, мониторы 18". Мониторы придется выносить на кронштейнах ( вот таких http://www.kronservise.ru/goods/628.html ), чтобы они не мешали работе оператора и были видны зрителям. Ставить их над манекеном нежелательно.

Вид манекена: http://www.spb-maneken.ru/t002-tors-uniseks-23-chasti

основание стойки будет изготовлено на базе профиля http://octanorm.de/Pages/Products/ProductBrowser2.aspx?dep=VMS&chid=23&pfid=3 - 40х40 или 60х60 мм

Профиль обвешивается акриловыми панелями при помощи вот такого гласс-холдера: http://octanorm.de/Pages/Products/ProductBrowser2.aspx?dep=VMS&chid=24&pfid=181 (М1370, М1375 М1380, М1385 - на ваше усмотрение, видео-пример http://youtu.be/Etq5cvWnuIk).

На панели оргстекла накатывается логотип.

Гамма: бело-сине-желтая.