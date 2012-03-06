3д графика, моделирование и визуализация.
Занимаюсь 3д графикой:
Архитектурное моделирование и визуализация ваших проектов, низкополигональное моделирование моделей окружения для игр, создание интерактивных 3д презентаций, а так же возможно привлечение профессиональных дизайнеров интерьеров и экстерьеров.
примеры моих работ смотрите на сайте www.3дграфика.com
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
8 лет назад
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Ответный отзыв
Спасибо Денису за небольшой но в тоже время интересный проект, с человеком было приятно поработать! Всем рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничеством с Евгением очень доволен. Все было выполнено быстро и на высоком уровне. Непременно обращусь еще к данному исполнителю. рекомендую его как очень квалифицированного специалиста.
Ответный отзыв
Михаил грамотный заказчик, очень четко и понятно поставил задачу, что позволило быстро и без правок сделать работу. оплата была произведена в полном объеме в тот же день. буду рад новому сотрудничеству с Михаилом.
$250
10 баллов
11 лет назад
Евгений, в срок создал требуемую модель автомобиля. Доработал под уточненные требования. Передал модели в требуемых форматах и подписал необходимые бумаги. Рекомендую как очень хорошего 3D моделлера.
Ответный отзыв
Максим показал себя, как честный и пунктуальный заказчик. предоставил четкое т.з., оплатил аванс, внес минимум правок, и без задержек расплатился в срок в полном объеме! было приятно работать!
$250
10 баллов
12 лет назад
Очень ответственный, исполнительный, аккуратный, креативный специалист! Учел все наши пожелания и предложения. Четко выполняет работу в оговоренные сроки. Огромная благодарность Евгению за четкое, быстрое и профессиональное исполнение порученной ему работы.
Ответный отзыв
Спасибо Анне за интересный проект, теперь я знаю все об ортопедических матрасах :) Анна серьезно подходящий к делу человек, смогла составить четкое т.з. и объяснить все тонкости и нюансы данной работы. оплата была произведена в срок и в полном объеме. рекомендую. как надежного работодателя, и надеюсь на сотрудничество в будущем.
$100
10 баллов
12 лет назад
Евгений, благодарю за качественную работу, соблюдение оговоренных сроков. И незамедлительную реакцию на пожелания. Рекомендую Евгения как отличного специалиста своего дела. Проект прошел гладко без накладок. Спасибо!
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Павлом. сразу видно человек профессионал и четко знает что хочет, а самое главное может это в доступной форме изложить. работа прошла быстро и гладко, а оплата произведена без промедления и в полном объеме. рекомендую Павла как четкого и надежного работодателя.
3D-графика
14 отзывов
от $10
от 1 дня
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