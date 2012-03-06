Спасибо Анне за интересный проект, теперь я знаю все об ортопедических матрасах :) Анна серьезно подходящий к делу человек, смогла составить четкое т.з. и объяснить все тонкости и нюансы данной работы. оплата была произведена в срок и в полном объеме. рекомендую. как надежного работодателя, и надеюсь на сотрудничество в будущем.