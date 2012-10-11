Необходимо сделать 3D-модель настольной лампы.

Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу ...