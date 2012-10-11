Необходимо сделать 3D-модель настольной лампы.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок235 просмотров

Необходимо сделать 3D-модель настольной лампы, далее получить качественные, визуализированные изображения данной 3D модели в интерьерах.

Подробнее - см. ТЗ.

По результатам работы будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, так как предполагается представлять 3D модель настольной лампы в различных комбинациях цвета, текстуры, различных формах абажура, визуализация в различных интерьерах. Далее, в последующем предполагается получить заказ на визуализацию торшера.

13 лет назад
VYP
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
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Юрий - отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное и легкое общение, быстрая оплата. Рекомендую!

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_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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