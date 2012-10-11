Требуется профи пользователь любой из программ: 3Ds Max ArchiCAD Компас 3D SolidWorks Для создания видео-курса. Пример: http://graph-master.ru/product/pay/101/ Напишите ваш skype и время, когда будете ...
Необходимо сделать 3D-модель настольной лампы.
Необходимо сделать 3D-модель настольной лампы, далее получить качественные, визуализированные изображения данной 3D модели в интерьерах.
Подробнее - см. ТЗ.
По результатам работы будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, так как предполагается представлять 3D модель настольной лампы в различных комбинациях цвета, текстуры, различных формах абажура, визуализация в различных интерьерах. Далее, в последующем предполагается получить заказ на визуализацию торшера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50003D-графика9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
требуется нарисовать дизайн-макет и придумать конструктив разборной стойки для медицинских девайсов. Назначение стойки:демонстрация работы эндоскопов. Суть: на тумбу-основание крепится муляж человеческого тела с внутренними органами, внутри самой ...3D-графика2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать схему ИНКОТЕРМС 2010 с учетом стиля нашей компании и с логотипом на заднем плане. Xотелось бы видеть это в 3D, с красочными изображениями и тд. В приложении ориентировочные схемы, логотип пришлем ...3D-графика2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Для заказа печати,нужна тестовая модель.модель есть готовая.правка модели под конкретный размер и внесение небольших изменений. обазец модели в прикрепернном файлеЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать 3д модель шестеренок и нарисовать флеш заставку. Идея такая. есть картинка с тремя шестеренками на валах + логотип. Надо сделать что б появился один крайний вал с шестеренкой, повращался и остановился. потом второй ...Завершен13 лет назад
- $3500
Нужно сделать грубо говоря мультфильм на музыкальную композицию . Длительность примерно 5 минут.3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сделать 3д-модель на основе фотографий. При этом на выходе должна быть модель, которую можно в софте крутить с наложением текстуры (модель делается для визуализации конечного вида изделия по материалу).3D-графика18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо перерисовать картинки с сайта: http://bip-group.ru (Примерное количество - около 10). Укажите вашу стоимость одной картинки. Работу предлагаю организовать в таком ключе: 1. ...Закрыт13 лет назад
Небольшой проект, не требующий глобального опыта. Нужно сделать две машинки, как референс - см. приложение. Суть - простые, схематичные. UV должен быть, текстура - диффуз, просто залитый одним цветом. Тип машинок: джип ...3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу ...3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад