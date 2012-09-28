Нарисовать девушку в комнате + одежды

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок209 просмотров

В общем надо перерисовать всю графику в https://vk.com/app2997390

Идея сделать в 3D виде ... Сама игра 2d , но графику надо 3D

- девушка

- разные длинны волос

- прически

- Макияж

- Укрощения

- Одежда

- Город

- локации

все как в https://vk.com/app2997390

Предлагайте цены ...

13 лет назад
Azo
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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