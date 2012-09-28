Требуется профи пользователь любой из программ: 3Ds Max ArchiCAD Компас 3D SolidWorks Для создания видео-курса. Пример: http://graph-master.ru/product/pay/101/ Напишите ваш skype и время, когда будете ...
Нарисовать девушку в комнате + одежды
В общем надо перерисовать всю графику в https://vk.com/app2997390
Идея сделать в 3D виде ... Сама игра 2d , но графику надо 3D
- девушка
- разные длинны волос
- прически
- Макияж
- Укрощения
- Одежда
- Город
- локации
все как в https://vk.com/app2997390
Предлагайте цены ...
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