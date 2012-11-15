Для производства игры ситибилдера ищется 3D дизайнер на постоянную основу или на условиях фриланса. В процессе работы необходимо будет создать порядка 80 зданий и оставаться на проекте все время его существования для доработки, модификаций и ...
Нужно сделать 3D картинки
Здравствуйте! В прикрепленных файлах 2 обложки. Нужно из них сделать 3D как тут:
http://profit-up.com/wp-content/uploads/2011/06/MiniKniga-243x260.png
Важно! 3D вариант должен быть на прозрачном фоне.
Работа быстрая, ничего сложного. Сколько вы хотите в рублях, ваши сроки и аська для связи. Спасибо, жду!
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