Требуется 3D-дизайнер

Для производства игры ситибилдера ищется 3D дизайнер на постоянную основу или на условиях фриланса. В процессе работы необходимо будет создать порядка 80 зданий и оставаться на проекте все время его существования для доработки, модификаций и улучшений. Работа на длительный срок

Пример здания в аттаче

Здания будут в виде кино павильонов в стиле из прилагаемого изображения.

- Дизайн здание на ваш вкус по строгому тематическому заданию

- здание должно быть стилизовано под "игрушечный" вид

- проекция изометрическая

- камера к зданию под углом 45 градусов

- солнце светит слева

- основа 2х3 квадрата

От вас примеры работ и нужна след информация:

- ваши сроки работы над 1 зданием (среднее)

- стоимость работы над 1 зданием (среднее)

- ваши условия при работе в офисе (зарплата)