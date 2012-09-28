Модель металлоконструкции в 3D

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Закрыт22 заявки288 просмотров

Нужен человек умеющий моделить в 3D. Есть картинка (фотография) металлической конструкции, нужно ее смоделить в 3D для презентации. Конструкция не сложная, состоит из повторяющихся элементов.

От Вас сроки и цены.

13 лет назад
Freedom_cg
Наталия 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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