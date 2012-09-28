Требуется создать модели ламп в 3D (7 шт) для использования их в дальнейшем на упаковке. В прикрепленном файле одна из данных ламп. Интересуют сроки изготовления и стоимость данного проекта.
Модель металлоконструкции в 3D
Нужен человек умеющий моделить в 3D. Есть картинка (фотография) металлической конструкции, нужно ее смоделить в 3D для презентации. Конструкция не сложная, состоит из повторяющихся элементов.
От Вас сроки и цены.
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