Сделать 3d модель кристаллической решетки

Здравствуйте! В прикрепленных файлах 2 обложки. Нужно из них сделать 3D как тут: http://profit-up.com/wp-content/uploads/2011/06/MiniKniga-243x260.png Важно! 3D вариант должен быть на прозрачном фоне. Работа быстрая, ничего сложного. Сколько вы хотите в рублях, ваши ...