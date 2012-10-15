Сделать 3d модель кристаллической решетки

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Завершен28 заявок581 просмотр

Необходимо сделать 3d модель кристаллической решетки диаманита

файлы в приложении

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

xugack
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена очень быстро и качествено! Сотрудничеством очень довольна, обязательно буду работать дальше с Валерием.
Четко поставленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

xugack
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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