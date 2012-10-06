3D моделирование, рерайт/копирайт
Написание статей на различные темы, описание сайтов, товаров, услуг. Рерайт, копирайт.
Чертежи и 3D модели в системах Kompas 3D и SolidWorks. 3D-рендеринг.
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Портфолио
- Чертеж детали436 просмотров
- Начертательная геометрия516 просмотров
- Начертательная геометрия895 просмотров
- Сувениры284 просмотра
- Модель кристалической решетки255 просмотров
- Лампа накаливания214 просмотров
- Трехмерный логотип213 просмотров
- Лого211 просмотров
- Интерактивная модель крана190 просмотров
- Без названия213 просмотров
- Переходник медный239 просмотров
- Кран256 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена очень быстро и качествено! Сотрудничеством очень довольна, обязательно буду работать дальше с Валерием.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы. Приятно иметь дело.
$10
10 баллов
11 лет назад
Выполнил работу по 3D-моделированию в самые короткие сроки, как и требовалось в ТЗ. Оперативная реакция на поправки. Ответственность и профессионализм. Спасибо!
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы. Приятно иметь дело.