xugack

Савченко xugack

 
38 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D моделирование, рерайт/копирайт

Написание статей на различные темы, описание сайтов, товаров, услуг. Рерайт, копирайт.

Чертежи и 3D модели в системах Kompas 3D и SolidWorks. 3D-рендеринг.

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e-mail: [email protected]

icq: 629-568-387

skype: xugack

Написание статейSolidWorks3D-модель
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Отзывы заказчиков
Coolover
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать 3d модель кристаллической решетки
Работа выполнена очень быстро и качествено! Сотрудничеством очень довольна, обязательно буду работать дальше с Валерием.
Четко поставленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы. Приятно иметь дело.
Ответный отзыв
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро построить простую 3D-модель
Выполнил работу по 3D-моделированию в самые короткие сроки, как и требовалось в ТЗ. Оперативная реакция на поправки. Ответственность и профессионализм. Спасибо!
Четко поставленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы. Приятно иметь дело.
Ответный отзыв