Баннер (Сварочные аппараты)

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Закрыт16 заявок173 просмотра

Необходима разработка баннера для сайта.

Прошу сразу указывать цену, за статику и за Flash отдельно.

Те кто не готов работать на выходных - просьба заявки не оставлять.

На текущий момент требуется разработка вертикального баннера для рекламы сварочных аппаратов.

Размер более точно будет указан исполнителю.

13 лет назад
SergeusKir
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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