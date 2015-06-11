Разработка сайтов на Joomla и Wordpress
Работаю с CMS Joomla (Joomla 3) и Wordpress.
Могу быть полезен вам в случае, если нужна:
- разработка сайтов на Joomla,
- разработка сайтов на Wordpress,
- перенос сайтов с Joomla на Wordpress,
- SEO оптимизация сайта
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Портфолио
- Сайт выставочной компании Вятский базар Плюс255 просмотров
- Сайт для компании МСС (Москва)273 просмотра
- Сайт для компании Техновуд331 просмотр
- Сайт компании ТехноВуд227 просмотров
- Компания Источник Успеха233 просмотра
- Сайт для продюсерского центра YARecords230 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надежный заказчик. Рекомендую.
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