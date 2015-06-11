SergeusKir

Сергей SergeusKir

 
40 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка сайтов на Joomla и Wordpress

Работаю с CMS Joomla (Joomla 3) и Wordpress.

Могу быть полезен вам в случае, если нужна:

- разработка сайтов на Joomla,

- разработка сайтов на Wordpress,

- перенос сайтов с Joomla на Wordpress,

- SEO оптимизация сайта

WordPressСайт на WordPressJoomlaСайт на Joomla
Отзывы заказчиков
Duron
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Joomla
Рекомендую.
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надежный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
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