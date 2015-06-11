Разработка сайтов на Joomla и Wordpress

Работаю с CMS Joomla (Joomla 3) и Wordpress.

Могу быть полезен вам в случае, если нужна:

- разработка сайтов на Joomla,

- разработка сайтов на Wordpress,

- перенос сайтов с Joomla на Wordpress,

- SEO оптимизация сайта