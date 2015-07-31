Раскрутка групп Вконтакте

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки188 просмотров
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Нужна раскрутка пары групп Вконтакте. Основной критерий - регион.

Предлагайте:

Цена за 1000 приглашенных/вступивших, с критериями/без критериев.

Как отчитываетесь.

Примеры ваших успехов.

13 лет назад
SergeusKir
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sashkis
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Все норм
Отличный заказчик!