Анализ и продвижения сайта

Приветствую!

Не очень хорошо разбираюсь в теме, поэтому хотелось бы совместить сразу несколько вопросов. Ищу человека, который сможет за деньги проработать мои задачи:

Мне нужен анализ моего сайта, с внятными комментами, что можно улучшить. Что для этого нужно сделать и цена вопроса. Продвижение, семантическое ядро и все такое, вплоть до грамотного заполнения метатегов и редактирования файла роботс.txt :) . Не техническая часть, только информационная.

Занимаюсь корпоративными продажами ИТ-решений и систем безопасности. Также выполняем работы по системной интеграции. Основное продвижение товаров из каталога идет через яндекс.директ. Хотелось бы понять, что в моем случае даст продвижения сайта по ключевым словам и каким. Готов заплатить денег за вебинар через скайп на основе Вашего анализа моего сайта. Отвечу на Ваши вопросы по теме. Если сможем понять друг друга, в дальнейшем оптимизация пойдет через Вас.

Обязательно подтверждение на этом сайте Вашего опыта выполнения задач по оптимизации сайтов.

www.born-spb.ru

Бюджет обсуждается.