Разнести слова и фразы с СЯ в файл Word по шаблону

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки171 просмотр
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Требуется разнести слова

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Краткое описание 1-2 предложения, Title 60-70 символов.

13 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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