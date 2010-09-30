Рекламному агентству требуется человек для работы по продвижению интернет-сайтов. Полный перечень методов продвижения сайта: прописание ключевых слов, регистрация в поисковиках, и т.д. .... Задача одна: за минимальные сроки вывести сайт в 10 результатов в поисковиках ...
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Продвижение сайта нужно ключевые слова в приложение и сам сайт
от вас жду бюджет по продвижение ключевиков каждого в отдельности и сроки вывода в топ 5 по Яндексу и Гуглу ключевых слов.
Заранее спасибо!
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