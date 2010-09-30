Требуется ручная регистрация интернет проектов

Приветствую всех!

Мне нужна ручная регистрация многих интернет проектов в тематических каталогах и на порталах (предприятия, организации и т.п.) с уникальным описанием.

Нужно регистрировать проекты в каталогах и порталах где их еще нет (так как во многих они зареганы). Ссылки с этих каталогов должны быть прямые. Каталоги должны быть хорошие, трастовые. PR каталогов от 2-х, ТИЦ от 20.

Мои контакты: личка, ася 66оо1751. Оставляйте свои предложения.