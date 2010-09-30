Продвижение на форумах и сайтах

Нужно подобрать ключевые слова и создать 25 контекстных объявлений в формате csv для импорта на Бегун. • Тексты всех объявлений должны быть разными • На каждое объявление должно быть 20-30 ВЧ ...
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Ведущему агентству цифрового маркетинга требуется подрядчик для продвижения проектов на тематических сайтах и форумах на территории России.
Работа аналогична принципу Hidden Marketing: с вашей стороны - аккаунты и связи с агентами-влияния, с нашей стороны - регулярные крупные заказы.
Внимание: мы разыскиваем подрядчика не для разовой работы, а для постоянного сотрудничества в рамках тех или иных диджитал кампаний.
Тестовое задание на просчет. По его итогам мы выберем одного кандидата, с которым и будем работать в дальнейшем.
Тематика форумов/сайтов: здоровье ребенка, детское питание, родительские форумы.
География: первоочередно - Москва, Питер; второстепенно - города-милионники.
Количество топиков/постов/форумов: 65 форумов, 65 топиков, в каждом топике по 3 каммента = 235 камментов.
Ждем от вас просчета стоимости, а также информации о ваших системах скидках.
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