Продвижение на форумах и сайтах

Ведущему агентству цифрового маркетинга требуется подрядчик для продвижения проектов на тематических сайтах и форумах на территории России.

Работа аналогична принципу Hidden Marketing: с вашей стороны - аккаунты и связи с агентами-влияния, с нашей стороны - регулярные крупные заказы.

Внимание: мы разыскиваем подрядчика не для разовой работы, а для постоянного сотрудничества в рамках тех или иных диджитал кампаний.

Тестовое задание на просчет. По его итогам мы выберем одного кандидата, с которым и будем работать в дальнейшем.

Тематика форумов/сайтов: здоровье ребенка, детское питание, родительские форумы.

География: первоочередно - Москва, Питер; второстепенно - города-милионники.

Количество топиков/постов/форумов: 65 форумов, 65 топиков, в каждом топике по 3 каммента = 235 камментов.

Ждем от вас просчета стоимости, а также информации о ваших системах скидках.