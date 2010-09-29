Продвижение Автопортала Украина

Мы хотим поднять и развить самый посещаемый Автомобильный портал Украины полностью с нуля.

По новостям, каталогу новых и б\у автомобилей, стать и так далее.

Суть вашей задачи состоит поднять в ТОП 10 по Google Ukraine, а так же Яндекс Украина порядка 1800 запросов, всех марок авто, высокочастотные запросы, среднечастотные запросы.

Судя по оценке трафик спустя 12 мес должен превысить 130 тыс посетителей в сутки именно более 130 тысяч хостов в сутки.

С учетом вашей заработной платы, каков бюджет такого проекта по вашему мнение на поисковое (именно поисковое продвижение) что бы достичь таких результатов.

Бюджет планируйте на свое усмотрение, мы хотим узнать цифры и ваши возможности.

В плане бюджета указывайте только бюджет на поисковое продвижение (покупка ссылок, статей и тд).