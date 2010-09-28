Прогнать сайт по каталогам и доскам

Нужно сделать прогон сайта по каталогам и доскам.

Требования к проекту: описания должны быть хорошие, качественные и как можно больше уникализированны.

Готовые описания показать для утверждения перед прогоном.

Указывайте цену, кол-во каталогов , досок с успешным добавлением ссылки, форма отчетности.

Не нужны размещения в каталогах, которые не допускают тематику, которые увеличивают впустую базу. Не нужны отчеты в виде скриншота программы Allsubmitter, xrumer и т.п.

Также, не интересуют исполнители, которые решили попробовать с моим сайтом свои силы. Нужны те, кто знает как это делать, ведет статистику и обновление баз, умеет писать хорошие описания.