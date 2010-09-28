Продвижение сайта

В данный момент есть порядка 250 поисковых запросов по которым нужно делать продвижение, ежемесячная оплата! 10 000 - 15 000 ежемесячно.

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Меня интересует работа на результат! Только!

контакты 110905479.

Уточнение! Меня не интересует пердоплата – уже не раз за 7 лет сталкивались с супер специалистами которые по 2 месяца кормили завтраками и потом пропадали!

Сказать можно все! Деньги есть, можем увеличить бюджет, только дайте результат!

Второе, требуется профессиональная работа! Мне не нужны ссылки с сапы! Мне нужна качественаня 3-х ступенчатая оптимизация, ссылочная база, база сателитов и многое другое! Если будет результата – увеличение бюджета в 2 – 3 раза – легко!