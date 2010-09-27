Прогнать сайт по каталогам

Требования: - отличные знания в SEO-оптимизации сайтов - представление алгоритмов поисковых систем - наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов !!! - прописка Москва или МО Обязанности: - Вывод в топ 2-х сайтов компании в поисковых системах Яндекс‚ Гугл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток, уважаемые сео-специалисты, делаю акцент на слове СПЕЦИАЛИСТЫ! Новичков и людей, слабо понимающих, о чем идет речь, не беспокоить!
Есть сайт http://paris-cab.com/
его нужно зарегистрировать в каталогах.
Предложения с расценками и сроками писать в прект.
В ПРИВАТ И НА ИМЕЙЛ НЕ ПИСАТЬ, ТАКИЕ ЗАЯВКИ РАССМАТРИВАТЬСЯ Н БУДУТ.
Ждем ваших предложений в кротчайшие сроки.
Всем спасибо.
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