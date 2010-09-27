Прогнать сайт по каталогам

Доброе время суток, уважаемые сео-специалисты, делаю акцент на слове СПЕЦИАЛИСТЫ! Новичков и людей, слабо понимающих, о чем идет речь, не беспокоить!

Есть сайт http://paris-cab.com/

его нужно зарегистрировать в каталогах.

Предложения с расценками и сроками писать в прект.

В ПРИВАТ И НА ИМЕЙЛ НЕ ПИСАТЬ, ТАКИЕ ЗАЯВКИ РАССМАТРИВАТЬСЯ Н БУДУТ.

Ждем ваших предложений в кротчайшие сроки.

Всем спасибо.