Требуется SEO и раскрутка нового сайта.

Тематика - услуги по импорту грузов из за рубежа под ключ (получение груза за рубежом, доставка в РФ, прохождение таможенной очистки, под ключ).

Требуется, чтобы на сайт заходили потенциальные клиенты и звонили -)

На данный момент статус создания сайта: поиск исполнителя для написания технического задания.

Требуется проведения комплекса мероприятий в целях создания сайта и выведения его на верхние позиции поисковиков (Яндекс, Гугл).