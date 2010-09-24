Написать несколько статей для сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт25 заявок358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для коммерческого сайта нужен контент, уникальностью 70% минимум.

Тематика сайта: предложение услуг по написанию дипломов, курсовых и т.д.

Ключевые слова дам в переписке

По результатам работы - рассмотрю на дальнейшее сотрудничество

13 лет назад
WebGroup-russia
Алексей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Seontop
Егор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
  • Похожие заказы

  • SEO и дальнейшее продвижение

    Необходимо оптимизировать портал по трудоустройству www.jobnet.com.ua/ для поисковиков (украинский сегмент) и раскрутить его. Только белый способ. Необходимо оценка (разделение на 2 бюджета - оптимизация и раскрутка), сроки и способ действия в личку. Без этого не ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сообщества в ЖЖ

    Молодое сообщество в ЖЖ (целевая аудитория - молодые мамы и папы) хочет раскрутиться до 1000 читателей. Требуется продвижение на других ресурсах, сообществах, форумах для привлечения целевой аудитории. Возможно также сотрудничество в области написания статей для сообщества. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт веб студии по региону

    Разрабатывается новая версия сайта веб-студии, который объединит несколько проектов и видов деятельности компании (будет "слит" интернет-магазин ПО, и калькулятор страхования, кабинет клиента). Регион - Казахстан. Хотя для российских заказчиков выполнять проекты мы тоже не против. У нас ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайтов по восстановлению данных

    Требуется Продвижение/Раскрутка сайтов по Восстановлению данных (услуги). Интересуют только белые методы продвижения. Я готов платить в первую очередь за результат по факту, но и от небольшой абонентки сразу тоже не против. Интересует долговременное сотрудничество, потому как расширяю ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение и раскрутка сайта

    День добрый, уважаемые пользователи веблансера. На повестки дня предложение по раскрутки сайта. Сайт специализируется по продажам театральных билетов (так же концерты шоу и тд) Критерии сайта: сайт новый, ранее не где не значился. Цели и ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна грамотная консультация по НЧ

    Необходима грамотная консультация по продвижению НЧ запросов для магазина: чем и как выбирать/прокачивать/поддерживать и т.д. Начинающим сеошникам - просьба не беспокоить. Первое, что от вас необходимо - примеры продвигаемых вами проектов (продвижение от 500-1000 нч).

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад