Продвижение и раскрутка сайта

Необходимо оптимизировать портал по трудоустройству www.jobnet.com.ua/ для поисковиков (украинский сегмент) и раскрутить его. Только белый способ. Необходимо оценка (разделение на 2 бюджета - оптимизация и раскрутка), сроки и способ действия в личку. Без этого не ...
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День добрый, уважаемые пользователи веблансера. На повестки дня предложение по раскрутки сайта. Сайт специализируется по продажам театральных билетов (так же концерты шоу и тд) Критерии сайта: сайт новый, ранее не где не значился. Цели и задачи: цель выйти в топ 10 яндекса. Задачи оптимизировать сайт для раскрутки. Использование легальных способов, так называемая "белая seo".
Перечень запросов: Билеты в театр, театральная афиша, билеты в цирк.
Вся остальная информация в личку, после ваших предложений заранее спасибо.
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