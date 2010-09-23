Продвижение и раскрутка сайта

День добрый, уважаемые пользователи веблансера. На повестки дня предложение по раскрутки сайта. Сайт специализируется по продажам театральных билетов (так же концерты шоу и тд) Критерии сайта: сайт новый, ранее не где не значился. Цели и задачи: цель выйти в топ 10 яндекса. Задачи оптимизировать сайт для раскрутки. Использование легальных способов, так называемая "белая seo".

Перечень запросов: Билеты в театр, театральная афиша, билеты в цирк.

Вся остальная информация в личку, после ваших предложений заранее спасибо.