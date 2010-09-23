Регистрация сайта в поисковиках.

Необходима грамотная консультация по продвижению НЧ запросов для магазина: чем и как выбирать/прокачивать/поддерживать и т.д. Начинающим сеошникам - просьба не беспокоить. Первое, что от вас необходимо - примеры продвигаемых вами проектов (продвижение от 500-1000 нч).