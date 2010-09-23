Прогнать сайт по белым каталогам. Просьба писать в предложениях сумму и сколько каталогов можете предложить. Так же можно и закладки. И тд.
Продвижение сайта по тематике покраска автомобилей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимизировать и продвинуть в топ10 питерской выдачи яндекса сайт компании, предлагающей услуги по тюнингу и покраске автомобилей в нестандартные цвета.
Ссылку на сайт и список ключей пришлю в личку.
Критерии выбора исполнителя (по уменьшению значимости):
-Ценник
-Желание иметь постоянный поток клиентов
-Возможность посмотреть ваши текущие проекты в топе
-Проживание в Питере
-Опыт продвижения в .com
-Возможность работы с контекстом и соц. сетями
В случае успешного сотрудничества и делового подхода, предложу ещё несколько проектов.
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