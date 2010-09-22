Продвижение интернет-магазина детских товаров (UA)

Есть интернет магазин детских товаров http://babyroom-shop.com.ua/

Нужно максимально эффективно его раскрутить в Гугле или Яндексе на сумму до 3000 грн/месяц.

Жду предложений, ключевые фразы, по которым можете вывести в топ-10 гугл/яндекс, и примерный срок.