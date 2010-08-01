Продвинуть по 2 запросам региональный сайт

Нужны ссылки с сайтом автомобильной тематики. В первую очередь интересует размещение на страницах с PR и ТиЦ, во вторую, размещение ссылки в статье, навсегда. За статью платить не буду, только за размещение ссылки. Статьи ...
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Нужно продвинуть по запросу "заказ газели" и "грузоперевозки газель", с вас требуется только правильно составить анкоры и правильно закупить ссылки в сапе.
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