Контент на сайт агентства недвижимости

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок221 просмотр
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На постоянной основе необходим контент для сайта агентства недвижимости г. Москва (обращаем ваше внимание что данный рынок имеет свои особенности в других регионах). Статьи, Новости, Пресс-релизы, Копирайтинг.

Некоторые разделы требуют разовой проработки, развернутых статей раскрывающих тему.

Другие с периодикой 3 раза в неделю - новости, обзоры, пресс-релизы. Очень важно учитывать специфику и особенности деятельности компании, сохранить собственный стиль и узнаваемость среди конкурентов. Имеется креативная концепция и образ. Нужно не теряя этой линии продолжать ее поддерживать и развивать.

Удаленный вариант сотрудничества, но желательно с возможностью встреч в офисе заказчика для живого интервью, обсуждения, и более полного понимания темы.

Возможно долгосрочное сотрудничество по смежным направлениям, тексты для СМИ, полиграфия.

О компании можно узнать перейдя по ссылке http://yusin.ru, ознакомиться с сайтом непосредственно, посмотреть объем работ. Подчеркиваю, что мы не обсуждаем существующий дизайн, или реализацию тех или иных модулей, юзабилити, говорим исключительно о контенте.

ЮСИН Недвижимость - молодое развивающееся агентство которое объединило в одной команде, специалистов с опытом работы более 10 лет. Сайт запущен в августе 2010г. с отсутствующей историей раскрутки.

13 лет назад
yusinru
63 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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