Контент на сайт агентства недвижимости

Добрый день! Нужно продвинуть сайт по тематике выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Регион Москва и МО. Нужна оптимизация! Какая сумма в месяц и какой срк в ТОП 10 Топ 20 Яндекс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе необходим контент для сайта агентства недвижимости г. Москва (обращаем ваше внимание что данный рынок имеет свои особенности в других регионах). Статьи, Новости, Пресс-релизы, Копирайтинг.
Некоторые разделы требуют разовой проработки, развернутых статей раскрывающих тему.
Другие с периодикой 3 раза в неделю - новости, обзоры, пресс-релизы. Очень важно учитывать специфику и особенности деятельности компании, сохранить собственный стиль и узнаваемость среди конкурентов. Имеется креативная концепция и образ. Нужно не теряя этой линии продолжать ее поддерживать и развивать.
Удаленный вариант сотрудничества, но желательно с возможностью встреч в офисе заказчика для живого интервью, обсуждения, и более полного понимания темы.
Возможно долгосрочное сотрудничество по смежным направлениям, тексты для СМИ, полиграфия.
О компании можно узнать перейдя по ссылке http://yusin.ru, ознакомиться с сайтом непосредственно, посмотреть объем работ. Подчеркиваю, что мы не обсуждаем существующий дизайн, или реализацию тех или иных модулей, юзабилити, говорим исключительно о контенте.
ЮСИН Недвижимость - молодое развивающееся агентство которое объединило в одной команде, специалистов с опытом работы более 10 лет. Сайт запущен в августе 2010г. с отсутствующей историей раскрутки.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно оптимизировать сайт www.artwizard-ps.ru для поисковых систем. Есть robox.txt и sitemap.xml для сайта, если нужно что-то подкорректировать.Так же нужно поднять ТИЦ до 10-20. Предложения пишите тут или по icq 415-274-324. Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Продвижение сайта (seo) (только белое продвижение) в поисковой системе google в ТОП-3. Ключевые слова (создание сайта, создать сайт, создание сайта алматы, создать сайт алматы, разработка сайта, разработать сайт, разработка сайта в алматы, разработать ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создание грамотной копии рекламной кампании из Директ-а (xsl-файлы) в Adwords с небольшой коррекцией текстов (кое где "весна", а на дворе уже осень).Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Новая турфирма создает себе сейчас большой веб-сайт. Ориентировочный срок запуска 25-29 октября. До этого времени установлена заглушка с небольшим приветственным текстом и возможностью зарегистрировать email для получения рассылок. Также есть LJ, находящийся в стадии бодрого ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Создать robot.txt и sitemap.xml для сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
Интернет-магазин Topkid.com.ua приглашает принять участие Всех желающих СЕОшников. Данный магазин запущен 01.08.2010. Требуется человек для раскрутки данного ресурса. Бюджет выделяемый ежемесячно не должен превышать 2500грн. Кол-во запросов в этот бюджет - 10-15 (нужно предлагать). Желаемый срок попадания в ТОП-3 ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется ручной постинг сообщений и создание тем на форумах в соответствующих разделах и темах (чтоб не было большого процента удалений) направленность- научные работы на заказ, поэтому нужны форумы студенческих организаций, вузов, городские форумы, тематические молодежные и ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Каталоги, доски и т.п. интересуют ТОЛЬКО качественные базы в предложении ожидаю увидеть все предлагаемые варианты прогонов предложения без сроков и цены за каждый прогон не рассматриваются в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителюПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Мне нужно поднять ТИЦ до 10, для этого сайта http://www.zakazireferat.ru/. Оставляйте предложения по цене.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад