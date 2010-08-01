Раскрутка сайта-заглушки

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок234 просмотра
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Новая турфирма создает себе сейчас большой веб-сайт.

Ориентировочный срок запуска 25-29 октября. До этого времени установлена заглушка с небольшим приветственным текстом и возможностью зарегистрировать email для получения рассылок.

Также есть LJ, находящийся в стадии бодрого наполнения (ежедневник о процессе создания фирмы).

Вопрос: что можно сделать за 500 у.е. дл 25 октября в плане раскрутки этого домена и дневника?

Интересует реальное предложение, общие фразы "Гтов взяться" будут игнориться, сорри.

13 лет назад
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
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