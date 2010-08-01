Раскрутка сайта-заглушки

Создать robot.txt и sitemap.xml для сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новая турфирма создает себе сейчас большой веб-сайт.
Ориентировочный срок запуска 25-29 октября. До этого времени установлена заглушка с небольшим приветственным текстом и возможностью зарегистрировать email для получения рассылок.
Также есть LJ, находящийся в стадии бодрого наполнения (ежедневник о процессе создания фирмы).
Вопрос: что можно сделать за 500 у.е. дл 25 октября в плане раскрутки этого домена и дневника?
Интересует реальное предложение, общие фразы "Гтов взяться" будут игнориться, сорри.
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