Раскрутка сайта-заглушки

Новая турфирма создает себе сейчас большой веб-сайт.

Ориентировочный срок запуска 25-29 октября. До этого времени установлена заглушка с небольшим приветственным текстом и возможностью зарегистрировать email для получения рассылок.

Также есть LJ, находящийся в стадии бодрого наполнения (ежедневник о процессе создания фирмы).

Вопрос: что можно сделать за 500 у.е. дл 25 октября в плане раскрутки этого домена и дневника?

Интересует реальное предложение, общие фразы "Гтов взяться" будут игнориться, сорри.