Нужна продвижка сайта в ТОП10

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок334 просмотра
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Нужна продвижка сайта www.nkim.ru в ТОП10 или выше в поисковой системе Яндекс и Google. Поисковые слова в файле. Писать сроки и цену, метод продвижения и остальные подробности

13 лет назад
attila913
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
40 дней
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