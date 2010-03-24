Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$800
0 баллов
14 лет назад
Получил крайне отрицательный опыт работы по проекту интернет магазина. Делал его не он лично, он только договорился и получил проект. На самом деле делала его студия(если так можно это назвать) www.totalweb.tk . В частности человек по имени Евгений (имя в скайпе volkovici2009, email:[email protected]). Взялись за проект не удосужившись внимательно причитать ТЗ и ознакомится с предлагаемой CMS на предмет реализуемости на ней необходимого функционала. Попутно расказали историю о том как они хорошо всё сделают и в срок. Но на практике начав делать поняли что не по зубам, тем более в отведённые сроки. И вместо того что бы честно об этом сказать сразу и вернуть аванс, начали тянуть время до конца срока и даже больше. Когда срок прошёл, начили ныть о том что всё очень сложно и cms кривая, а хостинги которые они пользуют не подходят для неё. Так же попутно расказывая байки о технической части. Соответсвенно сейчас были посланы подальше. UPD: И да, ни какого обсуждения ТЗ вообще небыло. Точнее в конце срока Евгений решил узнать а почему в ТЗ стоит именно эта cms а не другая. Хотя мне всегда казалось если берёшся делать работу по ТЗ, то изволь ему следовать. За весь период работы Евгений не удосужился практически ни разу задать вопросы по ТЗ, хотя там было что обсуждать. А технические сложности которые возникли это то что Евгений когда уже прошли все сроки начал утверждать что тот шаблон который он якобы делал, оказался заточен на окнкретный хостинг и перенести на другой он не может и надо делать заново. Дальше ещё последовали байки о том что cms с закрытыми исходниками и он ничего там модифицировать из-за этого не может. На вопрос какие модули её закрыты ответить затруднился. Резюмируя всё это, можно сказать что Евгений обладает малой квалификацией для выполнения таких проектов.
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга